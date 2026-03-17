CAN 2025 : la CAF déclare le Sénégal forfait et confirme la victoire du Maroc

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a déclaré le Sénégal forfait pour la finale de la CAN 2025 face au Maroc, tout en révisant les sanctions individuelles et collectives liées aux incidents de la rencontre.

Saisi par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Jury d’Appel de la CAF a annulé la décision initiale du Jury Disciplinaire concernant l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. En s’appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, l’instance a jugé le comportement de l’équipe du Sénégal fautif, entraînant son forfait officiel. En conséquence, le Maroc est déclaré vainqueur sur un score administratif de 3-0.

Le volet disciplinaire individuel a également été révisé en faveur du joueur marocain Ismaël Saibari. Sa suspension initiale a été réduite à deux matchs officiels, dont un avec sursis, tandis que l’amende de 100 000 USD qui lui avait été infligée a été intégralement annulée. Le Jury a toutefois maintenu la culpabilité du milieu de terrain pour « comportement fautif ».

Concernant les sanctions financières visant la fédération marocaine, le Jury d’Appel a procédé à plusieurs allègements. L’amende liée au comportement des ramasseurs de balles a été réduite à 50 000 USD, et celle relative à l’usage de lasers à 10 000 USD. En revanche, l’instance a confirmé l’amende de 100 000 USD sanctionnant les interférences constatées autour de la zone de révision de l’arbitrage vidéo (VAR).

Cette décision finale de la CAF clôt le contentieux juridique opposant les deux fédérations après les incidents ayant émaillé la clôture du tournoi organisé au Maroc.