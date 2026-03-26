Maroc/Education : création de 90.000 postes budgétaires entre 2021 et 2025 (Baitas)

Le nombre de postes budgétaires créés dans le secteur de l’éducation durant la période 2021-2025 a atteint 90.000 postes, a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a affirmé que les moyens mobilisés en faveur des ressources humaines sont importants, notamment la mise en œuvre d’une augmentation générale des salaires de 1500 dirhams nets qui a bénéficié à environ 330.000 fonctionnaires, pour un impact financier de 9 milliards de dirhams.

Le gouvernement a également procédé à l’intégration de 115.000 agents du secteur de l’éducation nationale dans la fonction publique, en adoptant un système de salaire de base et de promotion avec effet rétroactif pour un coût estimé de 2,4 milliards de dirhams, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, relevé que l’État social ne peut se concrétiser en l’absence d’une vision claire de la réforme de l’enseignement, ce qui a amené le gouvernement à adopter une réforme d’envergure, portant particulièrement sur les ressources humaines. A cet effet, il a rappelé l’ensemble des mesures prises pour mener à bien une réforme en profondeur du système, notamment la création des écoles pionnières et la révision des différentes questions liées à la réforme, qu’il s’agisse des programmes, des cursus ou d’autres aspects.

En réponse à une question sur le Forum national de l’enseignant, M. Baitas a fait observer que cet événement, ayant démarré mercredi, constitue une étape très importante à travers lequel le gouvernement entend exprimer sa gratitude et sa reconnaissance aux enseignants qui constituent la base et le pilier essentiel de l’équation éducation-enseignement, au regard de leurs efforts considérables au service de l’éducation et de la jeunesse.