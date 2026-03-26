Espagne : le ministre de l’Économie, Carlos Cuerpo, nommé premier vice-président du gouvernement

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Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé jeudi un remaniement partiel de son exécutif, marqué par la nomination de l’actuel ministre de l’Économie, Carlos Cuerpo, au poste de premier vice-président du gouvernement.

Ce changement intervient à la suite du départ de María Jesús Montero, qui quitte ses fonctions pour se porter candidate à la présidence du gouvernement régional d’Andalousie lors des élections prévues le 17 mai prochain.

Dans une déclaration institutionnelle diffusée à la télévision, M. Sánchez a salué la compétence et la rigueur de M. Cuerpo, qu’il a qualifié de l’un des « économistes les plus brillants d’Espagne ». Docteur en économie et haut fonctionnaire, le nouveau vice-président dispose d’une solide expérience acquise au sein de plusieurs organismes européens et institutions financières internationales.

Arcadi España, jusqu’ici secrétaire d’État à la Politique territoriale, succède pour sa part à Mme Montero au ministère des Finances.

Ce remaniement vise à assurer la continuité de la politique économique menée par le gouvernement.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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