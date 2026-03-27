Trump affirme que les discussions avec l’Iran « se déroulent très bien »

« Les négociations se poursuivent et, malgré les déclarations erronées affirmant le contraire, publiées par les médias diffusant de fausses informations et d’autres sources, elles se déroulent très bien », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

Le chef de l’exécutif américain a également annoncé repousser jusqu’au 6 avril son ultimatum avant d’éventuelles frappes américaines contre les centrales électriques en Iran.

« A la demande du gouvernement iranien (…) je suspends pour dix jours la destruction de centrales électriques jusqu’au lundi 6 avril à 20H00, heure de Washington », a indiqué le président américain.

Lors d’un Conseil des ministres plus tôt dans la journée, Donald Trump a affirmé que l’Iran est en train de « supplier » les Etats-Unis pour conclure un accord mettant fin à la guerre. Le chef d’Etat a, dans ce cadre, exhorté les négociateurs de Téhéran à « devenir sérieux avant qu’il ne soit trop tard ». D’autre part, il a fait savoir que l’Iran a autorisé le passage de dix pétroliers au total dans le détroit d’Ormuz en guise de « cadeau » dans le cadre de discussions indirectes menées avec les Etats-Unis.