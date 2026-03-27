Rallye Aïcha des Gazelles : départ samedi depuis Nice de 160 équipages vers le Sahara marocain

Les équipages composés de 320 femmes venues de tous horizons relever un défi sportif, humain et solidaire, franchiront ensuite la ligne de départ en prélude à une aventure singulière dans le désert. Ils sont répartis en quatre catégories : les Quads-SSV, les 4×4-Camions, les véhicules électriques et les Crossover, « une diversité qui reflète l’évolution de la compétition tout en restant fidèle à son ADN ».

Les femmes participantes représentent la Belgique, le Canada, la France, l’Italie, la Suisse et le Maroc, une présence qui illustre le rayonnement international de l’événement.Dans ce rallye exclusivement hors-piste, sans systèmes de navigation pour s’orienter, l’équipage gagnant est celui qui parcourt le moins de kilomètres sur neuf jours en six étapes autour de valeurs responsables et solidaires.

La journée d’ouverture de cette édition, marquée par un anniversaire emblématique du rallye, sera ponctuée par des animations musicales avec notamment un concert de Joseph Kamel, des performances de danse et la réalisation d’une fresque géante par un artiste niçois. « Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est la seule compétition automobile internationale exclusivement féminine qui privilégie la navigation et la stratégie plutôt que la vitesse, avec l’objectif de parcourir le moins de kilomètres possible entre les balises, en utilisant uniquement carte et boussole », soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Précurseur en termes de responsabilité environnementale, le Rallye s’engage en faveur d’une organisation certifiée ISO 14001, du développement de la catégorie E-Gazelles et de l’action solidaire. « Cette édition anniversaire incarne à la fois l’héritage du rallye et sa capacité à se réinventer », a affirmé la fondatrice du Rallye, Dominique Serra, relevant que l’évènement démontre depuis 35 ans « qu’il est possible de concilier performance, engagement et respect ».

Lancé en 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles défend une vision singulière de la compétition, fondée sur la stratégie, la précision, l’entraide et le dépassement de soi, plutôt que sur la vitesse.

Pour l’édition 2026, la star internationale et lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice, Michelle Yeoh, a été désignée comme ambassadrice officielle de la 35e édition du Rallye.