La signature de Donald Trump sur les billets de banque : une première historique aux États-Unis

Le Trésor des États-Unis a annoncé, le 19 mars 2023, que la signature du président Donald Trump figurera sur les futurs billets de 100 dollars. Cette initiative marquera une première dans l’histoire monétaire du pays, car c’est la première fois qu’un président en exercice voit sa signature apposée sur la monnaie américaine.

Les premiers billets de 100 dollars intégrant cette nouvelle signature devraient être imprimés dès le mois de juin 2023. Par la suite, cette modification sera progressivement étendue à d’autres coupures en circulation, remettant en question une tradition établie depuis 1861, où les billets ne comportaient que les signatures du secrétaire au Trésor et du trésorier des États-Unis.

Dans le même élan, le 19 mars 2023, une commission fédérale des beaux-arts a également validé la frappe d’une pièce commémorative en or à l’effigie de Donald Trump, soulignant ainsi l’importance de son héritage dans la culture américaine.

De plus, depuis son retour à la Maison Blanche, plusieurs bâtiments publics, tels que le Kennedy Center, ont été rebaptisés en son honneur. En Floride, un projet de loi a été adopté pour renommer l’aéroport international de Palm Beach en hommage à Trump, illustrant une tendance à célébrer son influence à travers des symboles publics.