Espagne : le congrès des députés approuve le plan d’aide anti-crise de 5 milliards d’euros

Selon le décompte des voix, 175 députés ont voté en faveur du texte, 33 s’y sont opposés et 141 se sont abstenus.

Présentant ces mesures vendredi dernier, le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, avait indiqué qu’elles visent à « atténuer l’ampleur » des effets du conflit et à les rendre « plus supportables » pour les Espagnols. Parmi les principales dispositions figure une baisse de la TVA sur le gaz et les carburants, ramenée de 21 % à 10 %. Selon M. Sánchez, cette mesure devrait se traduire par une diminution des prix à la pompe pouvant atteindre 30 centimes d’euro par litre, soit « environ 20 euros d’économie par plein pour une voiture moyenne ». À l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire, M. Sánchez a également annoncé une réduction de 60 % des taxes sur l’électricité, notamment via la suspension de l’impôt sur la production électrique.

Le gouvernement prévoit en outre de « plafonner le prix maximal de vente du butane et du propane » et d’instaurer « une aide directe de 0,20 euro par litre de carburant » au profit des transporteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, fortement affectés par la hausse des prix.

Une aide « équivalente » sera également accordée pour l’achat d’engrais, a précisé le chef de l’exécutif, qui craint un ralentissement de l’économie nationale.