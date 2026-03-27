La khutba du vendredi n’est plus un simple prêche

À lire les textes publiés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et par le Conseil supérieur des oulémas, l’évolution récente de la khutba du vendredi au Maroc ne relève pas d’une simple harmonisation des thèmes. Depuis l’ouverture de cette séquence avec la khutba du 28 juin 2024, intitulée Al-Istijaba wa al-Hayat at-Tayyiba, jusqu’à la chronologie officielle arrêtée au 13 mars 2026, 90 khutbas ont été publiées, dessinant un dispositif structuré d’orientation, d’explication et de suivi du sens religieux.

Il faut parfois regarder les détails pour comprendre les transformations profondes. La khutba du vendredi, telle qu’elle évolue aujourd’hui au Maroc, en est un exemple. À première vue, il ne s’agirait que d’une meilleure coordination des thèmes. À lire les textes officiels publiés par les institutions religieuses, il apparaît pourtant autre chose: un changement de fonction.

La logique est explicitement posée dans le cadre de la Khotat Tasdid at-Tabligh. Le religieux n’y est plus conçu comme un simple registre de rappel, mais comme un levier d’orientation capable de produire des effets concrets dans la vie des individus et dans l’ordre social. La foi n’est pas seulement à dire; elle doit se traduire en conduite. L’objectif n’est pas la répétition, mais l’ajustement du message pour qu’il réduise l’écart entre les valeurs proclamées et les pratiques réelles.

C’est dans ce cadre que prend sens la khutba du 28 juin 2024, « Al-Istijaba wa al-Hayat at-Tayyiba ». Le titre lui-même donne la direction: il ne s’agit pas d’un thème parmi d’autres, mais d’un point de départ. Il associe l’adhésion consciente à l’appel religieux à l’idée d’une vie droite, équilibrée et socialement utile. Autrement dit, la norme est immédiatement reliée à son effet.

La clarification intervient avec la khutba du 16 mai 2025 du Conseil supérieur des oulémas. Elle explicite la méthode: rappeler, expliquer, accompagner. Et surtout, elle décrit une progression. On commence par refonder — la foi et ses implications. On poursuit par expliciter — les piliers et leurs significations. Puis on ouvre le chantier décisif: celui de la conduite, à travers l’istiqama, entendue ici comme une cohérence morale visible dans les comportements.

À partir de là, la khutba change de nature. Elle n’est plus une suite de sujets hebdomadaires. Elle devient une trajectoire. Elle s’inscrit dans un enchaînement pédagogique qui va du principe à l’acte, du référentiel à la pratique, de la croyance à la régulation des comportements.

Le point essentiel est ailleurs. La réforme ne porte pas uniquement sur le sermon. Le dispositif décrit par les textes officiels est plus large: une khutba de cadrage, des explications en amont, des relais humains sur le terrain, un accompagnement continu, puis un retour dans la khutba suivante. On ne produit plus seulement un discours. On organise une chaîne: orientation, médiation, application, suivi.

C’est ce qui donne à cette évolution sa portée réelle. Le Maroc ne cherche pas simplement à unifier la parole religieuse. Il met en place une forme de gouvernance graduelle du sens. Le centre fixe les finalités et les priorités; le terrain explique, adapte et prolonge. L’ensemble vise moins la conformité immédiate que la transformation progressive.

La chronologie officielle des khutbas montre que ce mouvement s’inscrit dans la durée. Il ne s’agit pas d’une mesure ponctuelle, mais d’un processus qui s’installe, se déploie et se consolide. La khutba devient ainsi un point d’appui régulier dans un dispositif plus vaste.

Pour qui observe les politiques publiques, la leçon dépasse le seul champ religieux. Une réforme devient efficace lorsqu’elle aligne vision, contenu, relais humains et suivi dans le temps. C’est précisément ce que donne à voir ce corpus: une tentative structurée de relier doctrine, pédagogie et stabilité sociale.

La khutba du vendredi n’est plus un simple prêche. Elle devient un instrument d’orientation.