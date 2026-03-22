Décès de l’acteur américain Nicholas Brendon à l’âge de 54 ans

Né à Los Angeles, Brendon était célèbre pour son incarnation du personnage de Xander Harris durant sept saisons, de 1997 à 2003, dans la célèbre série « Buffy contre les vampires », qui traite de l’histoire d’une adolescente combattant des vampires et d’autres monstres, tout en affrontant simultanément les défis de la vie scolaire.

L’acteur était également connu pour ses participations à plusieurs séries, parmi lesquelles « Esprits criminels », « Private Practice » ou encore « Kitchen Confidential », une série adaptée des mémoires du célèbre chef cuisinier Anthony Bourdain.

Ces dernières années, Brendon a souffert de plusieurs problèmes de santé. Il avait révélé dans une publication sur Instagram en 2023 qu’il avait subi deux opérations de la colonne vertébrale et qu’il avait également été victime d’une crise cardiaque.