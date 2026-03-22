Corée : après le service militaire, BTS de retour sur scène

Les sept membres du groupe ont foulé la scène de la place Gwanghwamun pour livrer les premières performances live de leur cinquième album studio, « Arirang », sorti la veille. Il s’agit de leur premier disque en groupe depuis « Proof » en juin 2022.

Le concert d’une heure a été diffusé en direct sur Netflix. Une cinquantaine de danseurs traditionnels coréens, vêtus de costumes noirs, ont investi le « woldae », la scène cérémonielle face à la porte principale du palais Gyeongbok, avant de s’écarter pour révéler les sept artistes, accueillis par une ovation.

Les membres de BTS portaient des tenues inspirées des armures des généraux coréens de la période Joseon (1392-1910), selon leur agence BigHit Music. La setlist de douze titres mêlait grands succès mondiaux (« Butter », « Dynamite », « Mikrokosmos ») et huit morceaux issus du nouvel album, présenté comme une célébration de l’identité coréenne du groupe.

Les estimations concernant la foule rassemblée place Gwanghwamun ont varié. La police avait initialement anticipé environ 260.000 personnes, avant de revoir ce chiffre à 48.000, tandis que Hybe, la maison mère de BigHit, a avancé le nombre de 104.000 spectateurs.

Formé en 2013, BTS est devenu l’un des groupes musicaux les plus populaires au monde. Leur fanbase mondiale, connue sous le nom d' »ARMY », est l’une des plus actives de l’industrie musicale.