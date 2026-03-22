Les Français se rendent aux urnes pour le second tour des municipales

Le premier tour a connu une participation estimée à 57 %. L’entre-deux-tours a été marqué par des négociations entre listes, aboutissant à des fusions, retraits ou maintiens, redessinant les rapports de force locaux.

Dans la grande majorité des quelque 35.000 communes françaises, soit environ 96 %, les conseils municipaux ont été élus dès le premier tour, souvent en raison de l’absence de concurrence, une seule liste étant en lice dans près de 23.750 municipalités. Dans les communes encore en jeu, les configurations sont variées, allant du duel à la triangulaire, plus rarement à des quadrangulaires ou à des scrutins à cinq listes.

Les résultats définitifs sont attendus en soirée, à l’issue du dépouillement dès 20 heures, pour ce scrutin a valeur de test grandeur nature en ce qui concerne les partis qui pèseront sur l’échiquier politique à l’horizon de la présidentielle de 2027.