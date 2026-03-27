Jospin et l’islam de France, une occasion républicaine inachevée

La disparition de Lionel Jospin oblige à rouvrir un dossier que le débat français a trop souvent laissé se dissoudre dans le bruit du présent. Premier ministre de 1997 à 2002, il a incarné une gauche exigeante, attachée à l’État, à la règle républicaine et à une certaine sobriété du pouvoir. Son décès, annoncé le 23 mars 2026, a d’ailleurs suscité des hommages transpartisans saluant son intégrité et son sens de l’État. Mais l’essentiel, ici, n’est pas seulement biographique. Il tient à une séquence politique aujourd’hui presque effacée : celle où l’islam en France fut traité d’abord comme une question d’organisation républicaine, et non comme un objet permanent de crispation.

À la fin des années 1990, l’islam n’est déjà plus une présence marginale. Il est une réalité durable, visible, installée, mais encore mal inscrite dans les cadres institutionnels hérités de l’histoire religieuse française. C’est dans ce contexte que le gouvernement Jospin, par l’intermédiaire de Jean-Pierre Chevènement, engage la consultation sur l’organisation du culte musulman. Les déclarations officielles de janvier et d’avril 2000 l’établissent clairement : il s’agit de penser cette organisation dans le cadre de la laïcité et de la loi de 1905, autrement dit de faire entrer le sujet dans le registre de la construction institutionnelle.

Ce moment compta parce qu’il traduisait une méthode. Non pas nier les difficultés. Non pas effacer les tensions. Mais refuser d’abaisser une question complexe au rang de réflexe polémique. En avril 2002, Lionel Jospin en formula l’esprit dans une phrase demeurée juste : il fallait faire à l’islam en France une « place normale et digne ». Le Monde rappelait alors qu’il parlait de l’islam comme de la deuxième religion de France par le nombre et qu’il insistait sur le besoin de structures et de mosquées permettant l’exercice libre du culte.

Cette phrase ne fut pas un simple mot de campagne. Elle contenait une ligne. Reconnaître sans céder. Intégrer sans opposer. Sortir d’un entre-deux où l’islam était à la fois trop présent pour rester ignoré et trop peu structuré pour être pleinement inscrit dans le droit commun. Le chantier n’était ni simple ni consensuel. Mais il était alors pensé, d’abord, comme un travail de normalisation républicaine.

Je n’évoque pas cette période comme un commentateur extérieur. J’en garde aussi une mémoire directe. À l’époque, je présidais le Forum citoyen des cultures musulmanes. En 2002, nous avions publié chez La Médina Pour une France juste : 89 propositions du F.C.C.M. aux candidats. L’existence de cet ouvrage est attestée par des références bibliographiques académiques, notamment chez Cambridge, qui le mentionne explicitement comme une publication du FCCM parue à Paris à La Médina Édition.

Le titre disait l’essentiel. Il ne s’agissait pas de plaider une exception musulmane, ni d’installer les Français de culture musulmane dans une posture défensive. Il s’agissait, au contraire, de participer à la France commune à partir d’une exigence de citoyenneté, de justice et de responsabilité. C’est en cela que cette séquence fut importante : elle ne relevait pas seulement d’une initiative verticale de l’État ; elle rencontrait aussi une volonté civique de proposition.

Je garde également le souvenir d’une réunion tenue à la Maison de la Chimie, dans le prolongement de cette dynamique. L’invitation avait été adressée à Jacques Chirac, représenté par Jacques Toubon, ainsi qu’à Lionel Jospin. J’évoque ici un souvenir personnel, et je le présente comme tel. Mais ce souvenir dit quelque chose d’essentiel : à ce moment-là, la question de l’islam en France pouvait encore être portée dans un espace de dialogue républicain élargi, où responsables politiques, intellectuels et acteurs de la société civile se parlaient autrement que sous le régime de la suspicion.

C’est précisément ce contraste qui frappe aujourd’hui. La France n’a jamais cessé, depuis lors, de chercher une forme de représentation et d’organisation de l’islam. Pourtant, elle n’a jamais vraiment stabilisé ce chantier. Les dispositifs se sont succédé ; l’apaisement, lui, n’a pas suivi. Cette lecture est analytique, mais elle s’appuie sur un écart réel entre l’esprit de la consultation de 1999-2000 et la conflictualisation croissante du débat public.

Il serait excessif d’idéaliser la période Jospin. Rien n’y fut réglé. Les rivalités entre acteurs existaient déjà. Les ambiguïtés de représentation étaient bien réelles. Mais il y avait alors une tenue. Une méthode. Une volonté de traiter le sujet sans l’exciter. Et c’est peut-être cela que la disparition de Lionel Jospin remet aujourd’hui en lumière.

Son héritage, sur ce terrain, ne tient pas dans une solution achevée. Il tient dans une leçon politique. La République ne s’abaisse jamais autant qu’au moment où elle cesse d’organiser pour commencer à désigner. Jospin n’a pas réglé la question de l’islam de France. Il a incarné l’un des derniers moments où l’État a essayé de la traiter sans l’humilier.

À l’heure où la France parle beaucoup de l’islam sans toujours savoir comment l’inscrire paisiblement dans son propre cadre civique, cette leçon mérite d’être relue. Et reprise.