Le chanteur et rappeur Gims est mis en examen pour blanchiment aggravé, a annoncé vendredi le parquet national anticriminalité (Pnaco).

Le chanteur Gims mis en examen par un juge d’instruction français dans une affaire de blanchiment en bande organisée

L’artiste congolais de 39 ans, de son vrai nom Gandhi Djuna, avait été placé en garde à vue mercredi 25 mars, avait annoncé le parquet anti-criminalité organisée (Pnaco), après avoir été interpellé par le service national des douanes judiciaires à la sortie de l’avion à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

La mégastar a été remise en liberté à l’issue de sa mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, avec «l’obligation de verser un cautionnement» dont le montant n’a pas été précisé.

Gims est poursuivi pour «concours en bande organisée à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit», a indiqué de son côté le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco). Il lui est également reproché un «blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d’un délit de fraude fiscale aggravée».

La garde à vue du rappeur a été réalisée «sur commission rogatoire des juges d’instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Paris».

Selon Africa Intelligence, qui a révélé la garde à vue de l’artiste, ce réseau de blanchiment international pourrait impliquer « une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine ».

« Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière » auraient déjà été « mis en cause » dans ce dossier, ajoute le site spécialisé. Ce média affirme que les enquêteurs s’intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech.

Baptisée « Sunset Village Private Residences » et portée par le promoteur Horizons Morocco, cette opération immobilière dont le chiffre d’affaires est estimé à 100 millions d’euros, avait été lancée en grande pompe l’année dernière, en présence de Gims.