Le G7 appelle l’Iran à un « arrêt immédiat » des attaques contre les populations et les infrastructures civiles

«Rien ne justifie de prendre pour cible des civils de manière délibérée lors de conflits armés ni de mener des attaques contre des installations diplomatiques», ont-ils affirmé dans une Déclaration conjointe rendue publique à l’issue de leurs travaux.

Les chefs de la diplomatie des sept puissances mondiales ont souligné l’importance d’atténuer les conséquences du conflit pour les partenaires régionaux, les populations civiles et les infrastructures critiques, appelant à coordonner les efforts en matière d’aide humanitaire.

Les ministres du G7 ont également « réaffirmé la nécessité absolue de rétablir de manière permanente la liberté de navigation gratuite et sûre dans le détroit d’Ormuz, conformément à la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies et au droit de la mer».

Pendant leurs réunions, les chefs de la diplomatie de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni et la haute représentante de l’Union européenne se sont «penchés sur l’intérêt de nouer des partenariats diversifiés, de coordonner nos efforts et de soutenir des initiatives, notamment afin d’atténuer les chocs économiques mondiaux qui ont des répercussions directes sur nos concitoyens, comme les perturbations touchant les chaînes d’approvisionnement économiques, énergétiques, commerciales et en engrais ».

Réunis dans le contexte de la guerre au Moyen Orient et en Ukraine, les ministres des affaires étrangères du G7 ont élargi leurs travaux aux représentants de l’Arabie saoudite, du Brésil, de la Corée du Sud, de l’Inde et de l’Ukraine.