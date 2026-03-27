Autriche : ouverture d’un consulat honoraire du Maroc dans la région de Carinthie

L’événement a également réuni des consuls honoraires accrédités dans la région, des représentants du monde des affaires, des représentants d’institutions autrichiennes et des journalistes.

Dans une allocution à cette occasion, M. Farhane a souligné que cette cérémonie constitue non seulement un hommage à une personnalité éminente, mais aussi une célébration de l’amitié durable entre le Royaume du Maroc et l’Autriche.

« La cérémonie, d’aujourd’hui, n’est pas seulement l’occasion de rendre hommage à une personnalité éminente, mais aussi de célébrer l’amitié remarquable et durable qui lie le Royaume du Maroc et la République d’Autriche », a-t-il dit, rappelant que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent à plus de deux siècles, lorsque le premier ambassadeur du Maroc a présenté ses lettres de créance le 28 février 1783 à l’Empereur Joseph II.

Les relations entre le Maroc et l’Autriche ont atteint, aujourd’hui, un haut niveau de maturité politique, se caractérisant par une confiance mutuelle, des échanges réguliers et un engagement commun en faveur de la stabilité, du multilatéralisme et du développement durable, a dit le diplomate, relevant que cette relation a été couronnée par la visite officielle au Maroc, en février 2023, du chancelier fédéral autrichien, Karl Nehammer, et l’adoption d’une déclaration conjointe politique en tant que feuille de route pour la coopération future entre le Maroc et l’Autriche.

Et d’ajouter que la nomination de M. Walter Hell-Höflinger au poste de consul honoraire intervient à un moment opportun pour promouvoir les relations économiques entre le Maroc et la région de Carinthie, faciliter les initiatives économiques et connecter les hommes d’affaires autrichiens avec leurs homologues marocains.

De son côté, le gouverneur de la région de Carinthie a salué la solidité des relations entre l’Autriche et le Maroc au moment où « nous vivons dans un contexte marqué par l’incertitude et l’émergence de nouveaux défis qui nécessitent la conjugaison des efforts en faveur de la promotion des échanges entre les nations, tant sur le plan économique que social ».

Pour sa part, le nouveau consul honoraire a exprimé son engagement en faveur de la promotion de la coopération entre les deux pays et du renforcement des relations économiques entre la région de Carinthie et le Maroc.

« Si le Maroc est considéré comme une porte d’entrée vers le marché africain, la Carinthie s’impose de plus en plus comme un pôle économique dynamique de l’espace alpin-adriatique », a précisé M. Hell-Höflinger.

La cérémonie s’est clôturée par une réception, marquée par la projection d’un film institutionnel mettant en lumière les potentialités économiques du Maroc, ainsi que par une immersion dans la richesse culturelle marocaine, à travers sa gastronomie, sa musique andalouse et le traditionnel thé à la menthe, symbole de l’hospitalité légendaire du Royaume.