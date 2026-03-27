L’ONU établit un groupe de travail pour faciliter le commerce des engrais à travers le détroit d’Ormuz

Bien que le Secrétaire général s’engage à ne ménager aucun effort pour parvenir à un règlement global et durable du conflit, « une action immédiate est nécessaire pour en atténuer les conséquences », a-t-il ajouté. La mission première de ce groupe consiste « à élaborer et à proposer des mécanismes techniques spécifiquement conçus pour répondre aux besoins humanitaires dans le détroit d’Ormuz », a précisé Dujarric.

Chapeauté par le Secrétaire général adjoint Jorge Moreira da Silva, directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), ce mécanisme comprendra également des représentants de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de la Chambre de commerce internationale (CCI).

D’autres entités pourront être invitées à y participer, selon les besoins, a précisé l’ONU dans un communiqué, ajoutant que, dans le cadre de son mandat plus large en matière de rétablissement de la paix, l’Envoyé personnel du Secrétaire général, Jean Arnault, conduira l’engagement politique auprès des États membres concernés, avec le soutien du groupe de travail.

L’initiative s’inspire de mécanismes pertinents mis en place par l’ONU, notamment le Mécanisme de vérification, d’inspection et de surveillance pour le Yémen (UNVIM), l’Initiative céréalière de la mer Noire (BSGI) et le mécanisme UN2720 pour Gaza, relève le communiqué.

L’action du mécanisme se fera « en étroite consultation avec les États membres concernés », a précisé le porte-parole, ajoutant que, s’il réussit, il pourrait instaurer la confiance entre les États membres quant à l’approche diplomatique du conflit et constituer une « étape importante vers un règlement politique plus large ».