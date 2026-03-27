Foot : les Lions de l’Atlas arrachent un nul face à l’Équateur (1-1) pour leur premier test sous Ouahbi

La sélection marocaine de football a terminé sur un score de 1-1 face à l’Équateur lors d’un match amical disputé au Stade Riyadh Air Metropolitano à Madrid, vendredi soir. Ce match marquait le premier test pour Mohamed Ouahbi en tant qu’entraîneur des Lions de l’Atlas.

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Par atlasinfo

La composition de l’équipe marocaine a vu une défense solide, avec une charnière centrale formée par Issa Diop et Chadi Riad, accompagnés d’Achraf Hakimi et de Noussair Mazraoui. Au milieu, Rabii Hrimat a joué en sentinelle aux côtés de Neil El Aynaoui, tandis qu’en attaque, un quatuor dynamique composé de Saibari, Ounahi, Ezzalzouli et Brahim Diaz a été mis en place.

Les dix premières minutes ont été marquées par un round d’observation, avec des interventions parfois musclées. L’Équateur a ouvert le score à la 48e minute grâce à John Yeboah, mais les Marocains ont rapidement réagi, prenant le contrôle du jeu et poussant l’adversaire à défendre.

Malgré plusieurs tentatives, dont un penalty manqué par El Aynaoui, le Maroc a finalement réussi à égaliser à la 88e minute grâce à un corner parfaitement tiré par Hakimi, repris par El Aynaoui.

Ce match s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas en vue de la Coupe du Monde 2026, et a permis à l’équipe de tester ses stratégies et sa cohésion avant cette importante compétition.

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