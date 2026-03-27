Amical (Maroc-Équateur 1-1) : Ouahbi souligne l’intensité du match tout en appelant à des améliorations

Après le match nul (1-1) contre l’Équateur, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a exprimé sa fierté d’avoir affronté une équipe de haut niveau, tout en reconnaissant que certains aspects du jeu nécessitent encore des ajustements.

Lors de la conférence de presse d’après-match, Ouahbi a mis en avant la qualité de l’adversaire, évoquant l’intensité et le pressing exercés par l’Équateur. Il a souligné l’importance de l’adaptation de son équipe face aux défis posés par cette confrontation : « Il fallait trouver un équilibre pour sortir la balle et corriger beaucoup de choses au fur et à mesure », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a également noté que ce type de match constitue un test précieux dans le cadre d’une préparation limitée. « Cela me permet, avec peu de temps de préparation, de mettre l’accent sur notre niveau actuel et sur ce que l’on doit régler », a-t-il ajouté.

Malgré la satisfaction générale, Ouahbi a insisté sur la nécessité de continuer à progresser pour atteindre une meilleure synchronisation et performance lors de la Coupe du monde. Il a évoqué son choix tactique d’aligner un faux neuf, visant à maximiser le potentiel de ses meilleurs joueurs, tout en admettant des lacunes à corriger, notamment en ce qui concerne la profondeur et les mouvements dans le dos des défenseurs.

Enfin, le sélectionneur a salué l’engagement de l’ensemble de son groupe, soulignant que tous les joueurs, qu’ils aient commencé ou terminé le match, ont contribué de manière significative à la performance de l’équipe.