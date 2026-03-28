Douze soldats américains blessés dans une attaque iranienne contre une base en Arabie saoudite

Douze soldats américains ont été blessés, dont deux grièvement, suite à une frappe attribuée à l’Iran contre la base aérienne de Prince Sultan, en Arabie saoudite, ont rapporté des médias US vendredi soir.

Citant des responsables américains sous couvert de l’anonymat, les mêmes sources précisent que cette attaque, menée à l’aide de missiles et de drones, a également causé d’importants dommages à au moins deux avions de ravitaillement en vol de type KC-135.

Selon le New York Times, l’attaque marque l’une des plus importantes failles des systèmes de défense américains enregistrées depuis le début de l’offensive militaire israélo-américaine lancée le 28 février contre l’Iran.

Cette frappe intervient dans un contexte de poursuite des opérations militaires dans la région, alors que le président américain, Donald Trump, évoque parallèlement des avancées dans les pourparlers de paix. Par ailleurs, les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire au Moyen-Orient par le déploiement de navires de guerre et de milliers de soldats supplémentaires, selon des médias US. Dans ce contexte, l’Iran a multiplié, depuis le début du conflit, les frappes visant des bases américaines dans la région, à l’aide de missiles balistiques et des drones. Si la majorité de ces projectiles a été interceptée par les systèmes de défense aérienne américains et alliés, certaines attaques ont néanmoins réussi à contourner ces dispositifs, notamment en raison de l’utilisation de drones à bas coût et difficilement détectables.

Des pertes humaines ont également été enregistrées dans les rangs américains. Au début du conflit, six réservistes ont été tués lors d’une frappe de drone ayant visé un centre d’opérations tactiques au port de Shuaiba, au Koweït, tandis qu’un autre militaire est décédé à la suite d’une attaque contre la base de Prince Sultan le 1er mars.

Au total, près de 300 soldats américains ont été blessés depuis le début des hostilités, dont environ 225 souffrant de traumatismes crâniens liés à des explosions, selon le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).