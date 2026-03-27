Match amical Maroc-Equateur, une fête de football à Madrid en prélude au mondial (AS)

Dans un stade Riyadh Air Metropolitano qui devrait afficher complet, des milliers de supporters marocains, venus de toute la péninsule Ibérique et d’Europe, se sont donné rendez-vous pour soutenir le Onze national, souligne le quotidien spécialisé.

Selon AS, ce duel met aux prises deux nations déterminées à briller lors du prochain rendez-vous mondial.

Pour le Maroc, placé dans un groupe C relevé aux côtés du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti, ce face-à-face avec la « Tri » sud-américaine constitue une étape cruciale. Il s’agit du premier test pour le nouveau sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, qui succède à Walid Regragui avec l’ambition de consolider les acquis historiques du football national.

L’enjeu technique est de taille : éprouver la créativité offensive marocaine, portée par des talents de niveau mondial, face à l’une des défenses les plus solides du circuit international, précise la même source.

Cette confrontation, poursuit AS, offre un avant-goût de l’intensité qui attend les Lions lors de la phase de groupes, notamment face à la Seleção brésilienne.

La fête se poursuivra dès la semaine prochaine en France, où les coéquipiers du capitaine Achraf Hakimi affronteront le Paraguay le 31 mars au stade Bollaert-Delelis de Lens, devant une autre importante communauté de supporters.