Sahara : le Costa Rica considère que l’autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste

Cette position a été consignée dans la Déclaration conjointe, signée à Rabat, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures et du Culte de la République du Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en visite de travail dans le Royaume.

Le Costa Rica a souligné, à cet égard, son intention « d’agir sur la base de cette position, aux niveaux politique, diplomatique, économique et consulaire ». En outre, la République du Costa Rica, qui s’est félicitée de l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies, a souligné qu’elle reconnaît l’importance que le Royaume du Maroc accorde à la question du Sahara, indiquant suivre de près la dynamique positive actuelle sur ce dossier sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Dans cette même Déclaration conjointe, les deux ministres ont réitéré leur appui à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, ainsi qu’aux efforts qu’il déploie en vue de faire avancer le processus politique vers une issue définitive à ce différend régional.