Russie : des médecins réalisent une opération cardiaque « unique » avec pose de stimulateur en surface

La patiente avait été admise à l’hôpital Veresaev après une défaillance de son ancien stimulateur cardiaque, dont l’une des électrodes avait cessé de fonctionner, nécessitant son remplacement, selon la même source. Les médecins ont expliqué que le cas présentait une complexité particulière en raison d’une malformation cardiaque congénitale rare, la patiente ayant déjà subi deux interventions lourdes par le passé. « Il était impossible d’installer un nouveau conducteur par voie intravasculaire classique, car l’une des principales veines menant au cœur était totalement obstruée à la suite des opérations précédentes », ont précisé les autorités sanitaires.

Face à cette contrainte, l’équipe médicale a opté pour une approche non conventionnelle consistant à fixer de nouvelles électrodes directement sur la surface du cœur. Les anciens conducteurs défectueux n’ont pas été retirés, ceux-ci étant intégrés aux tissus cardiaques et aux gros vaisseaux, rendant leur extraction trop risquée pour la patiente. « Ils ont été laissés en place sans danger pour son état de santé », ont ajouté les médecins.

L’opération s’est déroulée avec succès. La patiente, dont l’état est jugé stable, a quitté l’hôpital et poursuit désormais son suivi médical en ambulatoire.