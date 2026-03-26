Emmanuel Macron préside l’hommage de la Nation à Lionel Jospin

Le président français Emmanuelle Macron préside, ce jeudi 26 mars 2026, la cérémonie d’hommage de la Nation à l’ancien Premier ministre et figure majeure de la gauche française, Lionel Jospin, disparu le 23 mars dernier.

« hommage national vient saluer le parcours d’une figure incontournable de la scène politique française. Ancien député, ministre de l’Education nationale, Premier ministre puis membre du Conseil constitutionnel, il fut un grand serviteur de l’Etat qui marqua durablement l’histoire de la France », indique un communiqué de l’Elysée.

Lionel Jospin, décédé à 88 ans, a marqué la vie politique entre les années 1980 et 2000.

Chef du gouvernement entre 1997 et 2002 sous la présidence de Jacques Chirac, il a incarné la troisième cohabitation de la Ve République. Son passage à Matignon s’inscrit dans une période marquée par la « gauche plurielle », alliance des forces de gauche arrivée au pouvoir à la fin des années 1990.

Lionel Jospin avait auparavant occupé le poste de ministre de l’Éducation nationale sous François Mitterrand, avant de devenir une figure centrale du Parti socialiste, qu’il a dirigé en tant que premier secrétaire à deux reprises, de 1981 à 1988 puis de 1995 à 1997.

Candidat à l’élection présidentielle en 1995 puis en 2002, il échoue à deux reprises, sa carrière politique prenant fin brutalement après son élimination dès le premier tour en 2002.

Après son retrait de la vie politique, il avait été nommé membre du Conseil constitutionnel.

Le président Emmanuel Macron a salué « un grand destin français », rendant hommage à « sa rigueur, son courage et son idéal de progrès », soulignant qu’il « incarnait une haute idée de la République ».