Rayane Bounida rejoint les Lions de l’Atlas pour les amicaux contre l’Équateur et le Paraguay

Rayane Bounida, la jeune étoile de l’Ajax Amsterdam, a été convoquée par le sélectionneur national Mohamed Ouahbi pour participer aux matchs amicaux de l’équipe marocaine, les Lions de l’Atlas, contre l’Équateur et le Paraguay. Cette décision fait suite à l’approbation par la FIFA de son changement de nationalité sportive, ayant précédemment joué pour les équipes de jeunes de Belgique.

À seulement 20 ans, Bounida a déjà une expérience significative avec les sélections belges U16, U17, U18, U19 et des espoirs, avant de faire le choix de représenter le Maroc au niveau senior. Le match contre l’Équateur est prévu le 27 mars au Riyadh Air Metropolitano à Madrid, suivi d’une rencontre contre le Paraguay le 31 mars à Lens.

L’équipe marocaine, arrivée récemment à Madrid, a déjà effectué plusieurs séances d’entraînement au Complexe Mohammed VI de Football, se préparant ainsi pour ces deux rencontres importantes.