Royal Air Maroc Inaugure une Liaison Directe entre Bruxelles et Tétouan

Royal Air Maroc (RAM) a officiellement inauguré, le vendredi 27 mars, sa nouvelle liaison directe reliant Bruxelles à Tétouan, marquant ainsi une avancée significative dans le renforcement de la connectivité aérienne entre le Maroc et la Belgique

Le vol inaugural, qui est opéré deux fois par semaine, les lundis et vendredis, a décollé de l’aéroport de Bruxelles-national Zaventem à 12H15 à destination de l’aéroport de Tétouan-Sania R’mel. Cette initiative vise à améliorer la connectivité du nord du Royaume et à soutenir son attractivité tant touristique qu’économique.

À cette occasion, une réception a été organisée dans la zone d’embarquement de l’aéroport bruxellois, en présence de nombreux passagers, notamment des membres de la communauté marocaine en Belgique ainsi que des citoyens belges désireux de découvrir le nord du Maroc. L’événement a également vu la participation de représentants de Royal Air Maroc en Belgique, de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, ainsi que de responsables de Brussels Airport, la plus grande plateforme aéroportuaire du pays.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ameur a souligné que cette nouvelle ligne symbolise le rapprochement entre les deux pays et facilitera les déplacements des Marocains résidant en Belgique. Elle est également prévue pour stimuler le tourisme dans le nord du Maroc, une région riche en patrimoine culturel.

Pour sa part, le directeur régional de RAM pour le Benelux, Mohamed Issam Mosseddaq, a précisé que cette liaison directe vient renforcer le réseau de la compagnie dans la région et compléter les lignes existantes vers d’autres villes marocaines telles que Casablanca, Rabat, Marrakech, Nador et Tanger. Il a ajouté que Royal Air Maroc s’engage à rapprocher le Maroc de l’Europe en offrant une meilleure connectivité pour répondre aux attentes de la diaspora marocaine et des touristes du Benelux souhaitant découvrir Tétouan et ses environs.

En amont du lancement de cette nouvelle desserte, RAM a également mené une campagne promotionnelle d’un mois, comprenant des affichages ciblés dans les stations de métro à proximité des quartiers à forte concentration de la communauté marocaine, des visuels sur les trams bruxellois, ainsi que des spots radio.