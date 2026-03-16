Royal Air Maroc annule ses vols vers Doha et Dubaï jusqu’au 31 mars

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Par Atlasinfo
787 RAM

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé l’annulation de l’ensemble de ses vols à destination et au départ de Doha et Dubaï jusqu’au 31 mars 2026 inclus, en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, RAM invite les passagers concernés par ces annulations à ne pas se présenter à l’aéroport et à prendre contact avec leur point de vente initial ou le centre d’appel de la compagnie afin de connaître les options mises à leur disposition.

RAM recommande également aux voyageurs de vérifier le statut de leur vol et de mettre à jour leurs coordonnées via la rubrique « Gérer ma réservation » sur son site web.

La compagnie marocaine assure suivre de près l’évolution de la situation et tiendra les passagers informés de toute mise à jour concernant son programme de vols.

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