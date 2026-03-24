Achraf Hakimi n’est pas sur le départ du PSG (agent)

Un éventuel départ du latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, « n’est pas d’actualité », a indiqué son agent Alejandro Camaño, affirmant que son objectif est de « remporter une nouvelle Ligue des champions ».

« Il reste encore trois ans de contrat avec le club parisien et, pour le moment, il ne pense qu’au PSG où il est très heureux », a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

Tout en assurant que le capitaine des Lions de l’Atlas reste « très content de son entraîneur, de ses coéquipiers et se sent bien dans le pays », Camaño a écarté l’idée d’un retour de Hakimi au Real Madrid où il a entamé sa carrière professionnelle.

« Avec les Parisiens, il souhaite gagner la Ligue des champions pour la deuxième fois et mener l’équipe le plus loin possible », a renchéri l’agent.

L’international marocain, qui a disputé en octobre 2017 son premier match avec le club de la capitale espagnole, compte à son actif 17 matchs durant sa première saison ainsi que deux titres : une Coupe du monde des clubs et une Ligue des champions.

Il a été par la suite prêté pendant deux ans au Borussia Dortmund (2018-2020) où il s’est illustré et a garni son palmarès d’une Supercoupe d’Allemagne en 2019, avant de rejoindre le PSG en 2021.

L’an dernier, Hakimi a été l’un des joueurs les plus décisifs de l’équipe et un des artisans de la saison, ponctuée notamment par une victoire en Ligue des Champions face à son ancien club de l’Inter Milan.