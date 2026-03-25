Soudan du Sud : menace sur les services essentiels pour 187.000 déplacés en raison d’un déficit de 6 millions de dollars (OIM)

Les services vitaux pour près de 187.000 personnes déplacées au Soudan du Sud sont en péril, avec un manque de financement de 6 millions de dollars, avertit l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Vijaya Souri, chef de mission de l’OIM au Soudan du Sud, a expliqué que les services essentiels, tels que l’eau potable, l’assainissement et la protection contre les inondations, risquent d’être interrompus, mettant en danger la survie de communautés déjà vulnérables. Sans ces services, des coupures d’eau, des débordements de latrines et des inondations dans certaines zones pourraient survenir lors des prochaines pluies.

Ce manque de soutien financier pourrait avoir des conséquences graves sur la santé et la sécurité des populations, entraînant des épidémies et de nouveaux déplacements. Plus de 554.000 habitants des villes de Malakal, Bentiu et Rubkona pourraient également souffrir des répercussions de l’arrêt de ces services.

La situation est aggravée par les déplacements prolongés, l’insécurité alimentaire croissante, une épidémie de choléra en cours, et l’augmentation de l’insécurité. Le comté de Rubkona est particulièrement touché, avec des prévisions de malnutrition aiguë atteignant un niveau critique entre avril et juin, tandis que les mouvements de population en provenance du Soudan voisin augmentent la pression sur les services dans les États d’Unity et du Haut-Nil.