Municipales 2026 en France : huit femmes aux commandes des grandes villes, en baisse par rapport à 2020

Sur les 42 villes françaises de plus de 100.000 habitants, huit seront dirigées par des femmes, dont six ont été réélues ce dimanche, rapportent les médias de l’hexagone.

D’après les résultats du scrutin, trois mairies, jusqu’alors dirigées par des femmes, ont désormais un homme à leur tête. Il s’agit en l’occurrence de Paris, où le candidat socialiste Emmanuel Grégoire remplace la maire sortante Anne Hidalgo, du même parti, de Besançon où Ludovic Fagaut (LR, droite) succède à la maire sortante écologiste, et de Mulhouse où le candidat indépendant Frédéric Marquet s’impose face à la sortante divers droite Michèle Lutz.

Les médias font état d’une proportion quasiment similaire dans les dix plus grandes villes de France, avec deux seulement remportées par des femmes. A l’instar de la socialiste Johanna Rolland qui entame un troisième mandat à Nantes, Catherine Trautmann, également candidate PS, a pu s’imposer à Strasbourg où elle avait déjà dirigé la ville alsacienne à deux reprises.

En 2020, la moitié des dix plus grandes métropoles avaient élu des femmes à leur tête, rappelle-t-on de même source.