L’Office National des Aéroports et la Fédération Royale Marocaine de Football signent une convention de partenariat stratégique

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et l’Office National des Aéroports (ONDA) ont signé, mercredi à l’aéroport de Rabat-Salé, une convention de partenariat stratégique visant à renforcer la coopération mutuelle et à améliorer les services liés aux déplacements des équipes nationales et des délégations sportives.

Ce partenariat majeur consacre l’Office National des Aéroports comme l’un des partenaires institutionnels de référence de la Fédération Royale Marocaine de Football dans l’accompagnement de la mobilité des sélections nationales et des grandes compétitions sportives, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

Ce partenariat majeur consacre l’Office National des Aéroports comme l’un des partenaires institutionnels de référence de la Fédération Royale Marocaine de Football dans l’accompagnement de la mobilité des sélections nationales et des grandes compétitions sportives, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.



Cette convention, paraphée par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, et du directeur général de l’ONDA, Adel El Fakir, vise à améliorer les conditions d’accueil et de déplacement des équipes nationales, toutes catégories confondues, et à offrir des services logistiques avancés au sein des aéroports marocains, en accompagnement de la dynamique que connaît le football national et afin de renforcer l’image du Royaume du Maroc comme destination sportive de référence à l’échelle continentale et internationale.

À travers cet accord structurant, l’ONDA s’inscrit durablement parmi les partenaires stratégiques de premier plan de la FRMF, contribuant activement à la performance organisationnelle et logistique du football national, précise la même source, ajoutant que cette convention ambitionne également de développer les mécanismes de coordination et de coopération dans l’organisation des grandes compétitions footballistiques, de faciliter la circulation des délégations sportives participantes et d’élever la qualité des services proposés aux voyageurs sportifs.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints des deux institutions pour soutenir le rayonnement sportif du Maroc et consolider sa position en tant que pôle sportif majeur en Afrique et dans le monde, conclut le communiqué.