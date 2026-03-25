Ouverture à Paris du procès d’un chantage envers le chanteur marocain Saad Lamjarred

Le procès d’un chantage envers la star marocaine Saad Lamjarred, lié à un dossier de viol dans lequel il a été condamné en 2023 et dont il a fait appel, s’est ouvert mardi 24 mars à Paris.

La pop star marocaine a été victime d’une tentative d’extorsion de fonds impliquant son accusatrice dans l’affaire de viol à Paris qui doit être jugée en appel. Sa mère, une avocate, un détenu, une influenceuse et son frère complètent le casting des suspects.

Ils sont jugés cette semaine par le tribunal correctionnel pour tentative d’extorsion et association de malfaiteurs.

Les prévenus sont soupçonnés d’avoir sollicité le clan Lamjarred, afin de tenter de monnayer à hauteur de 3 millions d’euros un changement de récit de la plaignante Laura P., en amont du procès en appel de l’affaire qui a valu six ans de prison en première instance au chanteur.