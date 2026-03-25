Le gouvernement américain lève les restrictions sur l’essence E15 pour faire face à la montée des prix à la pompe

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Le gouvernement américain a annoncé, mercredi, des mesures visant à assouplir temporairement certaines restrictions environnementales sur la vente de carburant, en réponse à l’augmentation des prix à la pompe provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Lors du forum sur l’énergie “CERAWeek” à Houston, le chef de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), Lee Zeldin, a précisé qu’une “dérogation d’urgence” avait été mise en place pour élargir la commercialisation de l’essence de type E15, qui contient 85 % de pétrole et 15 % d’éthanol.

Normalement, la vente de l’E15 est restreinte durant l’été en raison de son impact potentiel sur la qualité de l’air. Toutefois, Zeldin a indiqué que cette dérogation était nécessaire pour éviter une perturbation de l’approvisionnement en carburant aux États-Unis, puisque sans cette mesure, près de la moitié du pays ne pourrait pas accéder à ce type de carburant moins cher pendant les mois estivaux.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de forte augmentation des prix de l’essence, qui a atteint près de quatre dollars le gallon, marquant une hausse d’environ un dollar depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Pour atténuer cette crise énergétique, l’administration américaine a également suspendu des sanctions sur le pétrole russe et iranien, tout en mettant sur le marché une partie de ses réserves stratégiques.

 

Par Atlasinfo
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