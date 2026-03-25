Le chanteur Gims interpellé à l’aéroport Charles de Gaulle dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent

Le chanteur Gims se trouve actuellement en garde à vue, ce mercredi 25 mars, pour une affaire de blanchiment en bande organisée, a annoncé le parquet anti-criminalité organisée.

Le rappeur congolais a été interpellé au moment de passer la douane à l’aéroport Charles de Gaulle ce 25 mars. Son nom revient dans une enquête menée par les autorités françaises impliquant un réseau de criminels financiers spécialisés dans le blanchiment de fonds.

Selon Africa Intelligence, le dossier mené en partie par les enquêteurs de l’Office national antifraude (Onaf) a d’ores et déjà conduit à la mise en cause de cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière, comme révélé par le quotidien français Le Parisien. Ceux-ci opéraient à travers une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l’émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d’activités illégales et en dissimuler l’origine.

« C’est dans ce cadre que les inspecteurs s’intéressent plus particulièrement aux investissements de Gims dans son projet immobilier de luxe à Marrakech. Baptisé Sunset Village Private Residences, il vise à construire 117 villas fastueuses autour d’un lagon artificiel pour un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros », indique la publication.

« Ce volet du dossier, déclenché par une note du service de renseignement financier français Tracfin de 2025, décortique les circuits de financement des différentes structures impliquées dans ce projet, dont Horizon Development, chargé de sa réalisation », ajoute-t-on de même source.