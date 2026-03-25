Conflit au Moyen-Orient : le Pentagone prévoit le déploiement de 3.000 parachutistes

L’armée américaine se prépare à déployer environ 3.000 soldats de la 82e division aéroportée au Moyen-Orient pour soutenir les opérations militaires contre l’Iran, selon plusieurs sources médiatiques américaines.

Cette décision fait suite à plusieurs semaines de spéculations concernant un éventuel rôle de la 82e division dans le conflit, notamment après le retrait inattendu de son unité de commandement d’un exercice qui s’est tenu début mars à Fort Polk, en Louisiane.

La 82e division aéroportée est considérée comme la principale force de réaction rapide de l’armée de terre américaine. Elle comprend des unités d’élite capables d’être déployées en moins de 18 heures pour diverses missions, telles que la sécurisation d’infrastructures stratégiques, le renforcement des représentations diplomatiques américaines et l’organisation d’opérations d’évacuation d’urgence.

Selon des médias américains, le Pentagone envisage d’affecter ces troupes à des zones stratégiques, bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise concernant un engagement direct sur le sol iranien.

Parmi les scénarios envisagés figure la prise de l’île de Kharg, située dans le golfe Persique, par où transitent près de 90 % des exportations pétrolières iraniennes.

Début mars, des frappes américaines avaient déjà ciblé des installations militaires sur Kharg, tout en préservant les infrastructures pétrolières, en réponse à des signes de renforcement des défenses iraniennes sur l’île.

La 82e division aéroportée a déjà été déployée lors d’opérations majeures, y compris son envoi en Pologne au début de l’année 2022. Elle a également été le dernier contingent américain à quitter Kaboul en août 2021, marquant ainsi la fin de vingt ans d’engagement militaire en Afghanistan.