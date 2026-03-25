L’UE se dote d’une stratégie intégrée de lutte contre les incendies de forêt

La stratégie, qui couvre la prévention, la préparation, la réaction et le rétablissement, intervient après la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée en Europe en 2025, avec plus d’un million d’hectares ravagés par les incendies.

Pour la prévention, la Commission insiste sur le rôle des écosystèmes et de la restauration de la nature afin de réduire l’impact des incendies. Un document d’orientation sur Natura 2000, le réseau européen de sites protégés visant à préserver les habitats et les espèces menacées, fournit des conseils pour adapter ces zones au climat et clarifie les marges de manœuvre des États membres en situation d’urgence.

La préparation sera renforcée par la mise à jour des lignes directrices d’évaluation des risques, l’implication des citoyens via l’éducation et le volontariat, et la coopération entre pompiers et experts, y compris avec des régions du monde exposées aux incendies. Le système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS) sera développé, avec amélioration des alertes précoces et modélisation des risques paneuropéenne incluant l’intelligence artificielle.

Pour la réaction, la flotte européenne rescEU sera étendue avec 12 avions et cinq hélicoptères spécialisés, le premier hélicoptère étant déjà opérationnel en Roumanie pour la saison 2026. Un centre européen de lutte contre les incendies sera également créé à Chypre, à la fois pour la formation et la coordination opérationnelle.

Enfin, pour le rétablissement, la Commission européenne prévoit de suivre les risques sanitaires à long terme pour les pompiers, d’échanger les bonnes pratiques post-incendie et de soutenir la restauration d’écosystèmes plus résilients au changement climatique.