Washington : la Princesse Lalla Hasnaa au Sommet de la Coalition Mondiale pour les Enfants « Fostering the Future Together »

Dans son intervention à cette rencontre, la Princesse Lalla Hasnaa a affirmé que le Royaume du Maroc salue le leadership visionnaire de la Première Dame des États-Unis d’Amérique pour avoir lancé cette importante coalition, soulignant que le Maroc est honoré de participer à cette coalition qui reflète une vision commune. « Préparer nos enfants à l’ère numérique ne constitue pas seulement un devoir national, mais il s’agit d’une responsabilité mondiale partagée », a soutenu Son Altesse Royale, ajoutant que « Nous devons agir ensemble dès maintenant, sinon le fossé entre ceux bénéficiant de la technologie et ceux laissés pour compte ne fera que se creuser davantage ». Dans ce sens, a précisé la Princesse Lalla Hasnaa, la technologie doit promouvoir l’autonomisation des personnes et la réduction des inégalités, au lieu de les accentuer.

Son Altesse Royale a, en outre, souligné que le Royaume du Maroc s’engage, dans le cadre de la coalition « Fostering the Future Together », à élargir et à renforcer les plateformes nationales existantes de protection digitale, ainsi qu’à développer les programmes nationaux d’alphabétisation numérique et d’inclusion. De plus, a dit la Princesse Lalla Hasnaa, le Royaume du Maroc est pleinement disposé à partager ses meilleures pratiques et son expérience en matière de protection digitale des enfants avec les partenaires du continent africain en vue de favoriser l’apprentissage collectif et de consolider la coopération internationale.

Cette rencontre a été notamment marquée par les allocutions prononcées par Mme Brigitte Macron (France), Son Altesse Sheikha Alyazia bint Saif Al Nahyan (Emirats Arabes Unis), Mme Marta Nawrocka (Pologne), Mme Maricel Cohen de Mulino (Panama), Dr. Fatima Maada (Sierra Leone) et S.E. Gertrude Mutharika (Malawi).

Le sommet de la Coalition mondiale pour les enfants « Fostering the Future Together », marqué par la présence des représentants d’une quarantaine de pays et de plusieurs entreprises américaines de technologie de premier plan, a été l’occasion pour présenter les engagements nationaux en la matière et procéder au lancement de la coopération formelle dans le cadre de cette Coalition.