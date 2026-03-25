Trump prêt à « déchaîner l’enfer » si Téhéran fait « le mauvais calcul », avertit la Maison Blanche

Le président américain, Donald Trump, est prêt à “déchaîner l’enfer” si l’Iran commet “le mauvais calcul” dans le conflit qui l’oppose aux États-Unis, a déclaré mercredi à Washington la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

“Si l’Iran refuse d’accepter la réalité actuelle, s’ils ne comprennent pas qu’ils ont été militairement vaincus et qu’ils continueront de l’être, le président Trump veillera à ce qu’ils subissent des frappes plus sévères que jamais”, a précisé Karoline Leavitt lors d’un point de presse. “Le président Trump ne bluffe pas et est prêt à agir avec force. L’Iran ne doit pas faire de nouveau un mauvais choix”, a-t-elle ajouté.

Elle a également assuré que des discussions se poursuivent avec l’Iran pour mettre fin à la guerre, malgré les démentis de responsables iraniens. “Les négociations avancent et sont productives, comme l’a déclaré le président Trump lundi”, a affirmé Mme Leavitt, tout en démentant que ces pourparlers soient bloqués.

Le président Trump a mentionné lundi qu’un “changement de régime” était en cours en Iran, tout en évoquant des “points d’accord majeurs” dans le cadre des négociations en cours avec des représentants iraniens. Il a cependant précisé que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, n’était pas impliqué dans ces discussions et qu’il était “indisponible”.

En réponse à ces développements, Trump a ordonné au département de la Guerre de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une durée de cinq jours.