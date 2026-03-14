Chine : la ruée des voyages du Nouvel An lunaire bat un record avec 9,4 milliards de déplacements

Les déplacements interrégionaux en Chine durant les 40 jours de la ruée des voyages du Nouvel An lunaire ont atteint un record estimé à 9,4 milliards de trajets, révélant l’ampleur de la mobilité intérieure et le dynamisme des services, selon le ministère chinois des Transports.

La route a absorbé l’immense majorité des flux avec environ 8,74 milliards de déplacements. Le rail a transporté 538 millions de passagers, tandis que l’aviation civile a enregistré 94,39 millions de voyageurs et que les voies navigables ont totalisé 35,95 millions de trajets, a précisé le ministère dans une note publiée vendredi.

Connue sous le nom de « chunyun », cette période de mobilité exceptionnelle s’est déroulée cette année du 2 février au 13 mars, bien au-delà des neuf jours de congés officiels du Nouvel An lunaire célébré le 17 février. Sur quarante jours, des centaines de millions de travailleurs quittent les grands centres industriels pour rejoindre leurs familles à travers le pays, faisant de ce phénomène la plus vaste migration humaine annuelle au monde.

Au-delà de son poids social, le chunyun constitue un indicateur clé de l’activité économique intérieure. L’intensification des déplacements stimule directement le transport, le tourisme, la restauration et le commerce de détail, tout en alimentant l’écosystème numérique des paiements et des services intégrés aux applications du quotidien.

Pour absorber ces flux hors norme, les autorités ont renforcé les dispositifs logistiques et technologiques : suivi en temps réel du trafic, prévisions de fréquentation, régulation accrue dans les gares, ports et aéroports, ainsi qu’une coordination étroite entre réseaux routiers, ferroviaires, fluviaux et aériens.

Ce test grandeur nature met aussi en lumière la montée en puissance des infrastructures et des outils numériques dans la gestion des mobilités de masse. Billetterie intelligente, exploitation des données massives et pilotage coordonné des réseaux illustrent la transformation d’un rituel ancestral en véritable laboratoire de solutions logistiques et technologiques.