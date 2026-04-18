LDC de la CAF (demi-finale retour) : l’AS FAR se hisse en finale face à la RS Berkane

Les Militaires ont décroché leur billet malgré leur défaite 1 à 0 face à la Renaissance Berkane, qui a ouvert le score par Yassine Labhiri en transformant un penalty (57e), profitant de leur avantage en match aller (2-0).
L’AS FAR s’est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football face à la Renaissance Berkane, samedi en match retour des demi-finales.
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