152e AG de l’UIP : le Parlement marocain prend part aux réunions de l’Association des secrétaires généraux des parlements

Ces réunions ont abordé les perspectives de la modernisation de l’action parlementaire et les moyens d’améliorer son efficacité, en examinant les dernières innovations au sein des institutions législatives, avec un focus sur les moyens de développer l’action institutionnelle pour accompagner les mutations numériques, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Dans le cadre du débat général, les participants ont abordé les moyens de renforcer l’institution parlementaire et ses fondements démocratiques, ainsi que les règles régissant la nomination des secrétaires généraux et leurs missions.

Des séances thématiques ont été organisées, dans ce cadre, portant notamment sur le rôle central de l’administration du parlement dans l’évaluation des lois, en tant qu’instrument essentiel pour améliorer la qualité du système législatif et de l’efficacité des politiques publiques.

L’ASGP, qui compte 130 parlements membres à travers le monde, est un organisme consultatif de l’UIP, qui a pour mission d’étudier les procédures, les pratiques et les méthodes de travail des parlements, de proposer des mesures pour les améliorer et d’assurer la coopération entre les services des institutions législatives.