L’armée américaine se prépare à « arraisonner » et « saisir » des navires iraniens dans les eaux internationales

L’armée américaine se prépare à « arraisonner » et à « saisir » des pétroliers et des navires commerciaux liés à l’Iran dans les eaux internationales au cours des « prochains jours », rapportent samedi des médias américains citant des responsables US.

Cette planification intervient alors que l’armée iranienne a choisi de resserrer son emprise sur le détroit d’Ormuz en attaquant plusieurs navires commerciaux, indiquent « The Hill » et le « Wall street journal ».

L’Iran a annoncé samedi reprendre « le strict contrôle » du détroit d’Ormuz en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime stratégique.

Ces événements ont semé la confusion parmi les compagnies maritimes, au lendemain d’une déclaration du gouvernement iranien affirmant que le détroit était totalement ouvert au trafic commercial.

Le président américain, Donald Trump, a affirmé samedi que l’Iran ne pouvait « pas faire chanter » les Etats-Unis. « Ils voulaient encore fermer le détroit. Ils ne peuvent pas nous faire chanter », a assuré le président américain lors d’un événement à la Maison Blanche.

Le chef de l’exécutif américain a, par ailleurs, fait état de « très bonnes conversations » avec les dirigeants iraniens en vue d’une cessation durable des hostilités au Moyen-Orient. Vendredi, il avait annoncé que les négociateurs américains et iraniens devraient se rencontrer ce week-end pour sceller un accord de paix définitif tout en prévenant que le blocus naval mis en place par les Etats-Unis sur les ports iraniens restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord avec l’Iran.