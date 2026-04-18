Détroit d’Ormuz : Trump assure que l’Iran « ne peut pas faire chanter » les États-Unis

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Le président américain, Donald Trump, a affirmé samedi que l’Iran ne pouvait « pas faire chanter » les Etats-Unis, après l’annonce par Téhéran de la reprise du blocage du détroit d’Ormuz. « Ils voulaient encore fermer le détroit. Ils ne peuvent pas nous faire chanter », a déclaré le président américain lors de la cérémonie de signature d’un décret présidentiel à la Maison Blanche.

Le chef de l’exécutif américain a, par ailleurs, fait état de « très bonnes conversations » avec les dirigeants iraniens en vue d’une cessation durable des hostilités au Moyen-Orient. « Cela se passe en fait très bien et nous en saurons plus d’ici la fin de la journée. Nous parlons avec eux et nous adoptons une position ferme », a déclaré Donald Trump.

Vendredi, le président américain avait annoncé que les négociateurs américains et iraniens devraient se rencontrer ce week-end pour sceller un accord de paix définitif. Il avait également indiqué que l’Iran retirait toutes ses mines marines du détroit d’Ormuz avec l’appui des Etats-Unis, prévenant que le blocus naval mis en place par les Etats-Unis sur les ports iraniens restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord avec l’Iran. La veille, il avait annoncé que l’Iran a accepté de céder son uranium enrichi, l’une des exigences des Etats-Unis pour aboutir à un accord avec Téhéran mettant fin à la guerre.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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