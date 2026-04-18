Les négociateurs américains et iraniens vont se rencontrer ce week-end pour sceller un accord de paix définitif (Trump)

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Le président américain, Donald Trump, a annoncé vendredi que les négociateurs américains et iraniens devraient se rencontrer ce week-end pour sceller un accord de paix définitif.

« Les Iraniens veulent conclure un accord. Je pense qu’une réunion aura probablement lieu ce week-end. Je pense que nous parviendrons à un accord d’ici un jour ou deux », a déclaré le locataire de la Maison Blanche au site d’informations « Axios ».

Il y a de « bonnes chances » de conclure un accord définitif mettant fin à la guerre, a estimé le président américain, tout en prévenant que les Etats-Unis vont « tout faire sauter » en Iran si les négociateurs ne parviennent pas à s’entendre.

Plutôt dans la journée, Donald Trump a affirmé sur sa plateforme Truth Social que l’Iran a accepté de « ne plus jamais fermer le détroit d’Ormuz », passage maritime stratégique pour le commerce international.

Il a également indiqué que l’Iran retirait toutes ses mines marines du détroit d’Ormuz avec l’appui des Etats-Unis, soulignant que le blocus naval mis en place par les Etats-Unis sur les ports iraniens restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord avec l’Iran.

Jeudi, le chef de l’exécutif américain avait annoncé que l’Iran a accepté de céder son uranium enrichi, l’une des exigences des Etats-Unis pour aboutir à un accord avec Téhéran mettant fin à la guerre.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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