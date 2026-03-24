ONMT et Ryanair : une stratégie intégrée pour renforcer le rayonnement international de Ouarzazate

Dans le cadre d’une stratégie de communication ambitieuse visant à renforcer le positionnement de Ouarzazate sur la scène mondiale, une équipe de tournage internationale, mobilisée par Office National Marocain du Tourisme et la compagnie Ryanair, a effectué les 18 et 19 mars une série de prises de vues destinées à valoriser le potentiel touristique et l’attractivité de la province de Ouarzazate . Cette action qui s’appuie sur la visibilité européenne et mondiale de Ryanair vise à mettre en lumière les richesses naturelles, culturelles et cinématographiques de Ouarzazate, offrant ainsi à la destination une vitrine internationale et renforçant sa notoriété auprès des marchés touristiques à fort potentiel.

Le tournage a d’abord mis en lumière le Ksar d’Aït Ben Haddou, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987. Véritable symbole du patrimoine architectural du Sud marocain, ce site exceptionnel est reconnu à l’échelle internationale comme un haut lieu de tournage ayant accueilli plusieurs chefs-d’œuvre du cinéma mondial, tels que Gladiator, Lawrence of Arabia, The Mummy ou encore la série Game of Thrones, contribuant ainsi à forger l’image de Ouarzazate comme « Hollywood du désert ». La coordination du tournage sur place a été assurée par le Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate et la Délégation du Tourisme de Ouarzazate, garantissant un déroulement optimal des prises de vues et une organisation harmonisée des accès aux sites.

Ensuite, l’équipe a réalisé la captation des images de la Kasbah de Taourirt, emblème du patrimoine National , des Atlas Studios, vitrine de l’industrie cinématographique , et de l’Oasis de Fint, site naturel d’exception aux paysages contrastés et à l’authenticité préservée, offrant une immersion unique au cœur des oasis du Sud marocain, avant de couvrir également plusieurs établissements touristiques incarnant l’authenticité de Ouarzazate et soulignant l’importance et la qualité de ses infrastructures d’accueil pour les visiteurs.

À travers cette production audiovisuelle, les partenaires visent à renforcer la notoriété internationale de Ouarzazate, à stimuler la demande touristique et à affirmer son positionnement en tant que destination incontournable combinant tourisme culturel, naturel et cinématographique, tout en mettant en valeur l’ensemble de son patrimoine historique, culturel et naturel et la qualité de ses infrastructures d’accueil, et en soulignant le rôle stratégique de la connectivité aérienne assurée par Ryanair pour ouvrir la destination aux marchés européens et soutenir une dynamique de développement touristique durable. L’action conjointe de l’Office National Marocain du Tourisme et de Ryanair constitue ainsi une illustration concrète de la volonté de valoriser l’ensemble des atouts de Ouarzazate et de renforcer son attractivité auprès d’un public international.

Pour M. Mohammed Mimoune, Premier Vice-Président du Conseil Provincial du Tourisme de Ouarzazate, « l’action conjointe de l’ONMT et de Ryanair confirme l’attractivité de la province de Ouarzazate qui compte aujourd’hui 174 établissements classés (plus de 3 135 chambres), dont plus de 70 % en 4 et 5 étoiles. En plus de cette capacité existante, de grands efforts d’investissement sont consentis, avec des réalisations concrètes : la rénovation en cours de plusieurs hôtels en majorité en 4 et 5 étoiles pour 360 millions de dirhams (820 chambres, 576 emplois directs), de nouveaux projets d’envergure représentant 171 millions de dirhams (377 chambres, plus de 600 emplois), ainsi que 20 chantiers en cours (150 chambres, 75 emplois) et la mise aux normes de 74 établissements non classés (781 chambres, environ 350 emplois). »

Et d’ajouter qu’en anticipation de cette augmentation de capacité, le renforcement du transport aérien constitue une condition essentielle pour accompagner les efforts consentis par les opérateurs locaux.

La présence de Ryanair devrait être suivie par d’autres compagnies aériennes, notamment la compagnie nationale Royal Air Maroc, afin de renforcer la connectivité de Ouarzazate et de soutenir la croissance touristique durable de la région.

Il faut signaler que dès 2025, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a engagé le déploiement du programme « Rising Ouarzazate », une stratégie de relance visant à repositionner la destination autour du triptyque désert, culture et cinéma. Cette approche intégrée combine le renforcement de la notoriété par des campagnes de promotion ciblées, le développement de partenariats avec les prescripteurs de voyage et l’amélioration de la connectivité aérienne, tout en valorisant le patrimoine cinématographique et les paysages emblématiques de la région. Sur le plan opérationnel, le programme déploie une stratégie de contenu et d’influence à l’échelle internationale, soutient les productions audiovisuelles et positionne Ouarzazate comme un hub d’expériences immersives à travers l’accueil d’événements culturels et professionnels, des actions de terrain (workshops, formations, influenceurs) et une montée en attractivité globale, avec pour objectif de renforcer durablement sa place sur la carte touristique mondiale.

D’un autre côté, la présence de Ryanair au Maroc s’inscrit dans une dynamique d’expansion rapide et structurante, dont le renforcement de la connectivité de Ouarzazate constitue une illustration concrète. La compagnie dispose désormais d’un réseau de plus de 170 routes internationales reliant le Royaume aux principaux marchés européens, complété par plus de 1 100 vols hebdomadaires et par le lancement de 11 lignes domestiques reliant 9 villes – une première pour une compagnie low-cost européenne. Cette montée en puissance se traduit par une forte croissance du trafic, passé d’environ 4,5 millions de passagers avant 2023 à près de 9 millions en 2024, avec un objectif de dépasser les 10 millions à l’horizon 2027. Soutenue par l’ouverture de nouvelles dessertes et le renforcement de ses bases, cette stratégie confirme le rôle structurant de Ryanair dans la connectivité aérienne nationale et positionne le Maroc comme l’un de ses marchés les plus dynamiques en Europe et en Afrique du Nord.

A noter que La compagnie Ryanair s’impose comme le leader du transport aérien en Europe avec un modèle low-cost performant, appuyé par une flotte d’environ 600 avions appelée à atteindre près de 800 appareils, un réseau couvrant près de 230 aéroports, plus de 5 000 routes et environ 3 500 vols quotidiens. Cette puissance opérationnelle se traduit par un trafic en forte croissance, avec 183,7 millions de passagers en 2024 et près de 200 millions en 2025, consolidant sa position dominante sur le marché européen. À moyen et long terme, la compagnie affiche des perspectives ambitieuses, visant 300 millions de passagers annuels à l’horizon 2034, soit une croissance d’environ 50 %, soutenue par l’intégration de nouveaux avions Boeing 737 MAX, l’ouverture de bases supplémentaires et le renforcement de marchés à fort potentiel comme l’Europe de l’Est et le Maroc, confirmant une dynamique de croissance durable malgré certains défis opérationnels.