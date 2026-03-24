Les Danois aux urnes pour des législatives serrées

Dans ce pays de plus de 6 millions d’habitants, la campagne a tourné autour d’innombrables questions comme le coût de la vie, l’Etat providence, l’environnement, ou encore le Groenland.

Face à une extrême droite puissante depuis la fin des années 1990, il a aussi été question d’immigration, les sociaux-démocrates plébiscitant un nouveau tour de vis en la matière avec 18 nouvelles propositions.

De l’avis d’analystes politiques, la Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen pourrait décrocher un troisième mandat consécutif grâce notamment à sa position sur le Groenland. La future constellation gouvernementale est très incertaine mais il est probable qu’à la fin, Mme Frederiksen soit à la tête du gouvernement, estime Elisabet Svane, analyste politique du quotidien Politiken. Mme Frederiksen, qui dirige le gouvernement danois depuis 2019, est reconnue pour son leadership, explique-t-elle.

Les derniers sondages créditent le bloc de gauche d’une avance sur celui de droite mais ni l’un ni l’autre ne rassembleraient de majorité sur les 179 sièges du Folketing, le Parlement danois.

Au Danemark continental, les bureaux de vote ferment à 20H00 (19H00 GMT), heure à laquelle des premiers sondages de sortie des urnes doivent être publiés.