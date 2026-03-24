Guerre au Moyen-Orient : le ministre français de l’économie évoque un « nouveau choc pétrolier »

“Avec la crise, ce sont 15 à 20 % du pétrole et 20 % du gaz naturel liquéfié au niveau mondial qui n’arrivent plus sur les marchés. Ce sont donc 11 millions de barils en moins par jour pour l’économie mondiale”, a alerté le ministre lors d’une audition devant la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Détaillant les conséquences du conflit au Moyen-Orient pour l’économie française, M. Lescure a estimé qu’une hausse permanente de 10 dollars du baril représente environ 0,1 point de croissance en moins et 0,3 point d’inflation en plus, avertissant que “si ce choc énergétique persiste au-delà de quelques semaines, la crise pourrait se diffuser plus largement à l’économie ».

Le ministre français a cité les dernières estimations de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qui s’attend à un ralentissement de la croissance économique de la France cette année, à 0,2 % au premier trimestre comme au deuxième.

En France, l’impact de la hausse des prix du pétrole se fait déjà sentir sur les consommateurs. Le gazole a augmenté de 45 centimes d’euro en moyenne et l’essence de 23 centimes, selon les médias.