Oscars 2026 : « Une bataille après l’autre » remporte le gros lot, Sean Penn son troisième trophée

Au cours de cette soirée prestigieuse, animée par Conan O’Brien, “One Battle After Another”, une adaptation libre du roman Vineland de Thomas Pynchon, a pris la tête du palmarès. Le film, qui raconte l’histoire de deux membres d’un groupe révolutionnaire d’extrême gauche libérant des migrants d’un centre de détention en Californie, a remporté six Oscars, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film.

L’acteur Sean Penn, qui s’est distingué dans le rôle du commandant du centre de détention, le capitaine Steven J. Lockjaw, s’est vu décerner l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. La production, portée notamment par Leonardo DiCaprio et Benicio del Toro, a également remporté les Oscars du meilleur montage, du meilleur scénario adapté et du meilleur casting.

De son côté, “Sinners” raconte l’histoire de deux jumeaux incarnés par Michael B. Jordan qui retournent en Californie pour refaire leur vie, mais se retrouvent confrontés à d’étranges événements surnaturels. Le film, qui avait établi un record avec 16 nominations a remporté cinq statuettes, dont celles de la meilleure musique originale, de la meilleure photographie, du meilleur scénario original et du meilleur acteur pour Michael B. Jordan.

En troisième position, la coproduction américano-mexicaine Frankenstein de Guillermo del Toro, adaptation du célèbre roman Frankenstein; or, The Modern Prometheus de Mary Shelley, a remporté trois trophées : meilleurs décors, meilleurs maquillages et coiffures, et meilleurs costumes.

Le film d’animation de Netflix, KPop Demon Hunters, réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans, a remporté les Oscars du meilleur film d’animation et de la meilleure chanson originale.

Par ailleurs, F1: The Movie, avec Brad Pitt, a remporté l’Oscar du meilleur son. L’actrice américaine Amy Madigan a décroché l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le film d’horreur psychologique Weapons.

Le film norvégien Sentimental Value, coécrit et réalisé par Joachim Trier, a, quant à lui, remporté l’Oscar du meilleur film international.