Le Conseil de la Ligue des Etats arabes souligne le rôle central du Comité Al-Qods présidé par le roi  Mohammed VI

Dans un communiqué adopté dimanche soir, les États membres ont unanimement insisté sur « l’importance du rôle du Comité Al-Qods et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, son bras exécutif », exprimant leur soutien à tous les efforts entrepris par le Comité pour la protection de la Ville Sainte et la préservation de son identité arabe, islamique et chrétienne.

Cette réaffirmation de l’importance du rôle du Comité Al-Qods et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods intervient dans un contexte marqué par une position arabe unifiée face aux développements dangereux dans la Ville Sainte.

A cet égard, le communiqué met notamment en garde contre toute mesure israélienne visant à empêcher les musulmans d’accomplir leurs rites, ainsi que contre les graves répercussions de telles actions sur la paix et la sécurité régionale et internationale.

Dans ce cadre, le communiqué a exhorté la communauté internationale, y compris le Conseil de Sécurité de l’ONU, à assumer ses responsabilités et à adopter une position internationale ferme obligeant Israël, en tant que puissance occupante, à cesser ses violations et pratiques illégales et illégitimes continues à l’encontre des lieux saints islamiques et chrétiens à Al-Qods.

Il a également appelé au respect de la liberté de culte et du statut historique et juridique de la Ville Sainte, à la levée de toutes les restrictions d’accès à Al-Qods imposées aux Palestiniens ainsi qu’au respect des résolutions pertinentes des Nations unies.