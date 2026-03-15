Connectivité maritime: les ports de Tanger Med et de Casablanca parmi les premières plateformes portuaires au niveau arabe (Rapport)

Dans son quatrième rapport sectoriel pour l’année 2025, publié dimanche et consacré au secteur du transport maritime dans les pays arabes, l’institution précise que les deux ports marocains aux côtés notamment de ceux de Jebel Ali, Khalifa, Djeddah, Alexandrie, Port-Saïd, Dammam, Damiette et de Salalah, figurent en tête du classement de 71 ports arabes.

L’institution révèle que le secteur du transport maritime dans la région arabe a attiré 146 projets d’investissement étrangers, pour un coût global avoisinant 4 milliards de dollars au cours des 23 dernières années.

Le rapport fait également état d’une hausse de 4 % de la taille de la flotte commerciale arabe, qui a atteint 2.900 navires en 2025, selon la propriété effective des navires, tandis que la capacité de transport de cette flotte a progressé de 4,6 % pour se chiffrer à près de 109 millions de tonnes de port en lourd en 2025, soit une part de 5 % du volume mondial du transport maritime.

S’agissant des investissements arabes intra-régionaux dans ce secteur, la même source note que six pays arabes à savoir, le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Sultanat d’Oman et l’Égypte, ont investi dans 11 projets communs, pour un coût dépassant 218 millions de dollars.

D’autre part, le document fait savoir que les ports arabes ont accueilli plus de 423 millions de tonnes métriques de marchandises en 2023, dont 58 % au Maroc, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte.

Au cours de la même année, près de 1,6 milliard de tonnes métriques de marchandises ont été chargées via les ports arabes, soit 14 % du total mondial, le pétrole représentant à lui seul 58 % du volume total des marchandises chargées.

Le document relève aussi une hausse de 19 % du volume de manutention dans dix ports arabes en 2023 par rapport à 2019, pour s’établir à environ 59 millions d’EVP (conteneurs de 20 pieds).

Selon le rapport, le classement moyen des pays arabes dans l’indice de connectivité au réseau de transport maritime régulier s’est amélioré au quatrième trimestre de 2024, avec en tête au niveau arabe le Maroc, les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Arabie saoudite.

En ce qui concerne le commerce extérieur de 11 pays arabes dans les services de transport maritime, l’institution souligne qu’il a progressé de 12 % pour dépasser 53 milliards de dollars en 2024, soit 25 % du total du commerce arabe des services de transport.

Cette évolution s’explique notamment par une hausse de 14 % des exportations arabes de services de transport maritime, qui ont atteint près de 9 milliards de dollars, ainsi que par une augmentation de 13 % des importations pour d’établir à environ 45 milliards de dollars en 2024.

La Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l’exportation est une institution arabe conjointe détenue par les États arabes, ainsi que par quatre instances financières arabes. Fondée en 1974 et basée au Koweït, elle constitue la première institution multilatérale d’assurance des investissements au monde.