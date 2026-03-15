Moyen-Orient : Entretien téléphonique entre Starmer et Trump

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, s’est entretenu, dimanche soir, au téléphone avec le président américain, Donald Trump, a indiqué la primature britannique.

Les deux dirigeants ont examiné la situation au Moyen-Orient, en particulier la nécessité de rouvrir le détroit d’Ormuz afin de mettre fin aux perturbations du transport maritime mondial, qui entraînent une hausse des coûts dans le monde entier, a dit 10 Downing Street dans un communiqué.

Le président américain avait appelé, samedi, les pays dépendants du pétrole transitant par le détroit d’Ormuz à contribuer à la sécurisation de cette voie maritime stratégique. “les pays du monde qui s’approvisionnent en pétrole via le détroit d’Ormuz doivent assurer la sécurité de ce passage”, avait dit M. Trump dans un message sur le réseau Truth Social, soulignant que Washington apportera “une aide considérable” à cet égard.

Par ailleurs, la situation au Moyen-Orient a fait l’objet d’un autre entretien téléphonique tenu, dimanche soir, par M. Starmer avec son homologue canadien Mark Carney, a indiqué Downing Street.